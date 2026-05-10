Западные политики целенаправленно вводили Москву в заблуждение ради использования Украины в собственных геополитических целях, заявил президент России Владимир Путин.
Как следует из заявления Путина, в настоящий момент за рубежом уже совершенно открыто и публично признаются в своих истинных намерениях.
Российский лидер пояснил, что процесс целенаправленного обмана России начался ещё несколько десятилетий назад.
По его словам, западные партнёры не сдержали свои обещания о нерасширении НАТО на восток в начале девяностых годов.
«Стремясь использовать Украину как инструмент для достижения своих геополитических целей, эти деятели на Западе — они же всех обманывали», — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что у России не было никаких территориальных споров.
Президент назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО.