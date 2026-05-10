Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обсудит с Си Цзиньпином сотрудничество России и Китая

Путин рассказал о ключевых темах, которые намерен обсудить с Си Цзиньпином во время предстоящего визита в Китай.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин рассказал о ключевых темах, которые намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином во время предстоящего визита в Китай. По его словам, особое внимание будет уделено вопросам международной стабильности и роли российско-китайского сотрудничества в мировой политике.

Глава государства подчеркнул, что Китай остается крупнейшим торгово-экономическим партнером России, а объем двустороннего товарооборота продолжает расти. Также стороны планируют обсудить развитие взаимодействия в энергетической сфере, включая проекты в атомной энергетике и альтернативных источниках энергии.

Кроме того, Путин сообщил о намерении рассмотреть перспективы сотрудничества в космической отрасли, нефтегазовом секторе и традиционной энергетике. Он отметил, что Москва и Пекин близки к новому этапу взаимодействия в сфере поставок нефти и газа и выразил надежду на подписание соответствующих соглашений в ходе визита.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину приглашение совершить официальный визит в Китай в 2026 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что в текущем году Москва и Пекин продолжат практику регулярных встреч на высшем уровне.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше