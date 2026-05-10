Путин обсудит с Си Цзиньпином сотрудничество России и Китая

Президент России Владимир Путин рассказал о ключевых темах, которые намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином во время предстоящего визита в Китай. По его словам, особое внимание будет уделено вопросам международной стабильности и роли российско-китайского сотрудничества в мировой политике.
Глава государства подчеркнул, что Китай остается крупнейшим торгово-экономическим партнером России, а объем двустороннего товарооборота продолжает расти. Также стороны планируют обсудить развитие взаимодействия в энергетической сфере, включая проекты в атомной энергетике и альтернативных источниках энергии.
Кроме того, Путин сообщил о намерении рассмотреть перспективы сотрудничества в космической отрасли, нефтегазовом секторе и традиционной энергетике. Он отметил, что Москва и Пекин близки к новому этапу взаимодействия в сфере поставок нефти и газа и выразил надежду на подписание соответствующих соглашений в ходе визита.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину приглашение совершить официальный визит в Китай в 2026 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что в текущем году Москва и Пекин продолжат практику регулярных встреч на высшем уровне.