Лайнер MV Hondius с вспышкой хантавируса прибывает на Канарские острова

Власти Испании готовятся провести масштабную международную операцию по эвакуации и репатриации пассажиров круизного судна MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка смертельного хантавируса.
Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на данные испанского Министерства здравоохранения.
Как следует из публикации, корабль с очагом опасного заболевания должен подойти к порту на юге острова Тенерифе в ночь на воскресенье, 10 мая.
Представители ведомства пояснили, что высадка туристов будет проходить строго поэтапно после тщательного медицинского осмотра и без какого-либо взаимодействия с местными жителями.
По их словам, иностранцев отправят на родину специально подготовленными авиарейсами, а четырнадцать бессимптомных испанских граждан доставят на профилактический карантин в мадридский военный госпиталь.
