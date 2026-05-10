Захарова ответила Мерцу на слова о визите Фицо в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о намерении канцлера Германии Фридрих Мерц обсудить с премьер-министром Словакии Роберт Фицо его визит в Москву на мероприятия, посвященные Дню Победы.

По словам Захаровой, нынешнее значение Дня Европы невозможно отделить от итогов Второй мировой войны. Она заявила, что без победы Советского Союза, по ее мнению, не существовало бы нынешнего европейского праздника.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что поражение нацизма стало определяющим фактором формирования послевоенного мирового порядка в Европе.

Комментарий прозвучал на фоне обсуждений в европейских странах визитов отдельных политиков в Россию и их участия в памятных мероприятиях, связанных с 9 мая.

В последние годы тема исторической памяти о Второй мировой войне и трактовки ее итогов регулярно становится предметом политических дискуссий между Россией и странами Евросоюза, включая вопросы символики, дат памятных событий и участия иностранных делегаций в мероприятиях в Москве.

