"Ну и что, где?": Путин обратился к лживым политикам Запада после несоблюдения ими ряда обещаний

Глава государства Владимир Путин вечером 9 мая выступил на пресс-конференции. Он напомнил, с чего началась спецоперация на Украине. Владимир Путин пояснил, что западные политики всех обманывали с начала 90-х.
Президент России указал на несоблюдение европейцами ряда данных обещаний. В том числе, они заверяли, что не станут расширять НАТО на восток. Из этих лживых обещаний строится текущая геополитическая ситуация, добавил российский лидер.
«Эти деятели на Западе, они же всех обманывали, публично же сейчас об этом говорят. И начали нас обманывать, что касается расширения Запада на восток еще в начале 90-х гг. Ни шагу на запад, нам говорили тогда, не сделает НАТО, ну и что, где?» — риторически вопросил Владимир Путин.
Российский лидер также порассуждал, как сложились бы обстоятельства, если бы Киев не согласился на перемирие в честь 9 Мая. Президент РФ подчеркнул, что Москва уже отреагировала демонстрацией силы. С «определенным заявлением» выступило МО после провокационных утверждений киевских властей.