Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ семь раз за сутки атаковали населенные пункты ДНР, несмотря на перемирие

Есть данные о гибели одного человека, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

ДОНЕЦК, 10 мая. /ТАСС/. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) совершили семь атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики за сутки, несмотря на объявленное с российской стороны перемирие. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«Зафиксировано семь фактов вооруженных атак ВФУ, поступили сведения о гибели одного и ранее трех гражданских лиц. Повреждены легковые автомобили, жилое домостроение», — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на дороге Светлодарск — Дебальцево в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль погиб мужчина 1968 года рождения и ранена женщина 1950 года рождения. Кроме того, из-за атак ударных дронов в поселке Талаковка пострадал мужчина 1978 года рождения, в Селидове — мужчина 1976 года рождения.

Кроме того, ВСУ 9 мая атаковали Херсонскую область. По информации главы Каховского муниципального округа Павла Филипчука, атаке подвергся жилой дом в селе Дмитровка. Никто не пострадал.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше