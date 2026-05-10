ВСУ семь раз за сутки атаковали населенные пункты ДНР, несмотря на перемирие

ДОНЕЦК, 10 мая. /ТАСС/. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) совершили семь атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики за сутки, несмотря на объявленное с российской стороны перемирие. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
«Зафиксировано семь фактов вооруженных атак ВФУ, поступили сведения о гибели одного и ранее трех гражданских лиц. Повреждены легковые автомобили, жилое домостроение», — говорится в сообщении.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на дороге Светлодарск — Дебальцево в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль погиб мужчина 1968 года рождения и ранена женщина 1950 года рождения. Кроме того, из-за атак ударных дронов в поселке Талаковка пострадал мужчина 1978 года рождения, в Селидове — мужчина 1976 года рождения.
Кроме того, ВСУ 9 мая атаковали Херсонскую область. По информации главы Каховского муниципального округа Павла Филипчука, атаке подвергся жилой дом в селе Дмитровка. Никто не пострадал.