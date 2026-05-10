Axios: в Майами состоялась встреча Марко Рубио и премьер-министра Катара

Госсекретарь США Марко Рубио и американский спецпосланник Стив Уиткофф встретились в Майами с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани для обсуждения мирных переговоров с Ираном.
Об этом сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники.
Как следует из публикации, ради этого диалога Аль Тани изменил первоначальные планы по возвращению в Доху после предварительного общения с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне.
Обозреватели портала пояснили, что в настоящий момент сразу несколько государств пытаются совместно выработать условия урегулирования конфликта.
По словам инсайдеров, ответ на эти мирные предложения, как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, в ближайшее время передаст иранская сторона.
«Встреча была посвящена пути к достижению соглашения по меморандуму о взаимопонимании для прекращения войны», — пишет Axios.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что переговоры США и Ирана могут возобновиться на следующей неделе.