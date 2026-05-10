ЕС уже не говорит об участии в переговорах по Украине, заявил Полянский

По словам дипломата, в высказываниях в Вене стран Евросоюза сейчас просматривается иллюзия, что они еще могут нанести российской стороне «стратегическое поражение». По его словам, европейцы «воспряли духом» после последних переговорных маневров американцев на фоне того, что решительных действий на поле боя с российской стороны не предпринималось.
«Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте. Под это (Владимир) Зеленский, естественно, пытается мобилизовать как можно больше ресурсов. Когда я только приехал, многие европейцы в своих выступлениях говорили о том, что они должны быть за переговорным столом, что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом, что Россия должна “остановить войну”. Сейчас из последних выступлений это уже не следует», — сказал Полянский.