Президент России Владимир Путин заявил, что часть западных элит, ориентированных на глобалистский курс, ведет противостояние с Россией, используя для этого украинских граждан. По его словам, именно такой подход стал одной из причин текущего конфликта.
Глава государства отметил, что изначально дискуссия вокруг Украины касалась возможного вступления страны в Европейский союз. Он подчеркнул, что сам по себе этот вопрос не должен был привести к эскалации.
По оценке президента, дальнейшее развитие событий привело к вооруженному противостоянию, причины которого, как он считает, связаны с игнорированием интересов России со стороны западных стран.
Путин также повторил позицию о том, что конфликт стал следствием более широких геополитических процессов, а не одного отдельного решения или события.
Российское руководство неоднократно увязывало ситуацию вокруг Украины с расширением европейских и евроатлантических структур на восток, включая обсуждение перспектив вступления страны в Европейский союз и НАТО, что, по версии Москвы, стало одним из факторов напряженности в регионе.
