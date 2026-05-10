Сабуров рассказал, что не смог сдать языковой тест в России

ДУБАЙ, 10 мая — РИА Новости. Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, рассказал на концерте в Дубае, что пытался получить официальные документы в РФ, но не смог сдать тест по русскому языку, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт Сабурова состоялся в Дубайской опере 7 мая.
«Я поддерживаю миграционную политику России. Я пытался получить официальные документы в России… в основном я делал это для налоговой», — говорил Сабуров.
По словам комика, для получения документов ему нужно было пройти тест на знание русского языка, он пытался его сдать одновременно с супругой.
«Сидели с женой за одной партой… Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет», — сказал Сабуров.
В течение концерта он несколько раз просил зрителей не снимать его пассажи, объясняя это тем, что они могут быть вырваны из контекста.
После запрета на въезд в РФ в январе Сабуров вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана также объявил о начале проверки в отношении комика, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточняется.