Во Львове задержали убегавшего от ТЦК мужчину, взявшего в заложники девочку

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы во Львове на Украине задержали в субботу злоумышленника, взявшего в заложники 13-летнюю девочку, сообщила прокуратура города.
«По данным следствия, 9 мая этого года по улиц (Ивана — ред.) Кавалеридзе во Львове мужчина, убегая от работников ТЦК … и правоохранителей, подбежал к группе подростков. Схватив 13-летнюю девочку, он приставил нож к горлу. Таким образом он удерживал ребенка», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
В сообщении уточняется, что мужчина отпустил девочку после требования сотрудников правоохранительных органов. Ребенок не пострадал в результате инцидента. По данным прокуратуры, задержанным оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления.