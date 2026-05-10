Во Львове задержали убегавшего от ТЦК мужчину, взявшего в заложники девочку

Во Львове задержали убегавшего от ТЦК мужчину, взявшего в заложники ребенка.

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы во Львове на Украине задержали в субботу злоумышленника, взявшего в заложники 13-летнюю девочку, сообщила прокуратура города.

«По данным следствия, 9 мая этого года по улиц (Ивана — ред.) Кавалеридзе во Львове мужчина, убегая от работников ТЦК … и правоохранителей, подбежал к группе подростков. Схватив 13-летнюю девочку, он приставил нож к горлу. Таким образом он удерживал ребенка», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

В сообщении уточняется, что мужчина отпустил девочку после требования сотрудников правоохранительных органов. Ребенок не пострадал в результате инцидента. По данным прокуратуры, задержанным оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления.