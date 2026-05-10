СМИ: Рубио и Уиткофф встретились в Майами с премьер-министром Катара

Axios: Рубио и Уиткофф встретились в Майами с премьер-министром Катара.

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник США Стив Уиткофф встретились в Майами с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, чтобы обсудить переговоры с Ираном, утверждает портал Axios со ссылкой на источники.

Ранее Axios сообщал, что премьер-министр Катара встречался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне. Как отмечает издание, Аль Тани должен был сразу вернуться в Доху, но изменил планы и направился в Майами.

«Источники сообщили, что встреча была посвящена пути к достижению соглашения по меморандуму о взаимопонимании для прекращения войны», — пишет Axios.

По информации издания, во время своего визита в Майами, Аль Тани позвонил главе МИД Саудовской Аравии, чтобы обсудить посреднические усилия в рамках мирного процесса.

«Один из источников сообщил, что Катар, Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия пытаются вместе добиться (мирного — ред.) соглашения», — пишет Axios.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Иран скоро передаст свой ответ по мирным предложениям Вашингтона.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

