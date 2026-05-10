Путин: РФ продолжает контакты с обеими сторонами конфликта вокруг Ирана

Российская Федерация не прекращает диалог с противоборствующими лагерями в иранском кризисе и рассчитывает на его скорейшее завершение. Об этом 9 мая в ходе общения с представителями СМИ заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Life.ru

«Мы продолжаем контактировать и с одной, и с другой стороной. Надеемся, что этот конфликт можно будет прекратить и как можно быстрее», — сказал президент.

Кроме того, глава государства напомнил, что инициативы Москвы касательно вывоза обогащённого урана из Ирана никуда не исчезли. В Кремле по-прежнему считают их очень выгодными и жизнеспособными.

По словам российского лидера, суть предложения проста: если все участники процесса дадут добро, Тегеран сможет с полной уверенностью отправить опасные материалы в дружественную страну. При этом сотрудничество в области мирного атома между Москвой и Тегераном продолжится, а к созданию ядерного оружия Иран, как утверждается, и не стремится.

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США тяжёлым и сложным. По словам российского лидера, это противостояние создаёт сложности для Москвы, которая поддерживает хорошие отношения как с Тегераном, так и с другими странами Персидского залива.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше