Путин считает неизбежным восстановление отношений с рядом стран Запада

По словам президента, нынешнее охлаждение отношений не будет постоянным. Путин отметил, что государства, которые сейчас пытаются полностью разорвать связи с Россией, в будущем вернутся к диалогу.
Глава государства подчеркнул, что нормализация отношений выгодна обеим сторонам — как России, так и европейским странам.
«Чем раньше это произойдёт, тем лучше — и для нас, и в данном случае для европейских стран», — подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что конфликт на Украине близится к завершению. Он также пролил свет на подготовку анонсированного ранее обмена пленными с Украиной. По словам российского лидера, от Киева пока не поступало таких предложений.
