Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам визита в Москву на День Победы заявил, что Братислава выступает за дружественные и взаимовыгодные отношения с Москвой. Об этом он сказал на видео, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Видео длится больше 14 минут.
Фицо в ходе визита встретился с президентом Владимиром Путиным. В видеообращении словацкий премьер отметил, что после разговора у него есть «несколько серьезных сигналов для партнеров в Европейском союзе». «Было еще раз подтверждено, что отсутствие равноправного политического диалога с российской стороной является огромной ошибкой», — добавил он.
Встреча продлилась два часа, благодаря чему были детально рассмотрены вопросы, представляющие взаимный интерес, а также международная ситуация. «Я повторил то, что говорил открыто: я отвергаю новый железный занавес между Европейским союзом и Россией. Мы заинтересованы в стандартных, дружественных и взаимовыгодных отношениях с этой мировой державой», — сказал словацкий лидер.
По его словам, Словакия уделяет особое внимание сотрудничеству в энергетическом секторе. Премьер назвал намерение ЕС полностью отказаться от российской энергетики «идеологически мотивированным и наносящим ущерб европейской конкурентоспособности». «Мы не можем заменить одну энергетическую зависимость другой, на этот раз американской, только из-за ненависти к России. Это обойдется значительно дороже», — отметил он.
Высокие цены на энергоносители станут налогом, который «мы в Европе должны платить за собственную глупость и идеологическую одержимость Россией», считает Фицо.
Он уверен, что «самое интересное еще впереди»: США начнут покупать инфраструктуру для транспортировки газа и нефти в Европе, «они будут покупать газ и нефть у России по стандартным ценам, а затем перекладывать их на нас с заоблачной американской наценкой». «Именно поэтому я решительно поддерживаю диверсификацию источников энергии и строгое сохранение всех потоков, включая российские», — подчеркнул премьер.
Вице-премьер России Александр Новак заявил ИС «Вести», что Словакия заинтересована в продолжении сотрудничества с Россией по поставкам газа. «В связи с тем, что Евросоюз принял регламент отказа от российского газа к 30 сентября 2027 года по долгосрочным контрактам, есть риск, что это сотрудничество может прекратиться. Но словацкие партнеры выступают за продолжение, и сегодня было на переговорах сказано о том, что они подали иск относительно Еврокомиссии», — сказал Новак. В конце апреля Словакия вслед за Венгрией подала иск против решения Евросоюза об отказе от импорта российского газа.
Импорт СПГ из России прекратится с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Словакия имеет контракт с Россией на импорт газа до 2034 года. Страна получает газ из России по трубопроводу «Турецкий поток».
Путин на встрече с Фицо в Кремле заверил, что Россия сделает все необходимое для удовлетворения потребностей страны в энергоресурсах. Премьер указал на формирование в Европе нового «железного занавеса», но подчеркнул, что Братислава выступает за дружеские отношения с Москвой. Путин в ответ согласился, что отношения двух стран осложнены «конфронтационной линией» ЕС и НАТО, но диалог все равно восстанавливается.
