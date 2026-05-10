Фицо рассказал о важных сигналах для ЕС после встречи с Путиным

Вице-премьер России Александр Новак заявил ИС «Вести», что Словакия заинтересована в продолжении сотрудничества с Россией по поставкам газа. «В связи с тем, что Евросоюз принял регламент отказа от российского газа к 30 сентября 2027 года по долгосрочным контрактам, есть риск, что это сотрудничество может прекратиться. Но словацкие партнеры выступают за продолжение, и сегодня было на переговорах сказано о том, что они подали иск относительно Еврокомиссии», — сказал Новак. В конце апреля Словакия вслед за Венгрией подала иск против решения Евросоюза об отказе от импорта российского газа.