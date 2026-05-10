Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова ответила Мерцу на обещание «поговорить» с Фицо о визите в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 9 мая, прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, пообещавшего премьер-министру Словакии Роберту Фицо разговор о его поездке в Москву на День Победы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 9 мая, прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, пообещавшего премьер-министру Словакии Роберту Фицо разговор о его поездке в Москву на День Победы.

По словам дипломата, никакого Дня Европы не было бы без победы советского народа. В противном случае, как она отметила, «был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами».

— Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами. Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь, — цитирует Захарову РИА Новости.

Мерц в субботу, 9 мая, заявил, что Фицо ждет разговор о его поездке в Москву на празднование Дня Победы.

Фицо еще в начале апреля рассказал о том, что собирается в Москву на День Победы. Позже власти Латвии и Литвы заявили, что не позволят самолету политика использовать их воздушное пространство для перелета в Россию.

Президент России Владимир Путин в субботу, 9 мая, на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо пошутил по поводу сложного маршрута европейского политика в Москву.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше