Захарова ответила Мерцу на обещание «поговорить» с Фицо о визите в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 9 мая, прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, пообещавшего премьер-министру Словакии Роберту Фицо разговор о его поездке в Москву на День Победы.
По словам дипломата, никакого Дня Европы не было бы без победы советского народа. В противном случае, как она отметила, «был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами».
— Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами. Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь, — цитирует Захарову РИА Новости.
Мерц в субботу, 9 мая, заявил, что Фицо ждет разговор о его поездке в Москву на празднование Дня Победы.
Фицо еще в начале апреля рассказал о том, что собирается в Москву на День Победы. Позже власти Латвии и Литвы заявили, что не позволят самолету политика использовать их воздушное пространство для перелета в Россию.
Президент России Владимир Путин в субботу, 9 мая, на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо пошутил по поводу сложного маршрута европейского политика в Москву.