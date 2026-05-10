Во Львове задержали мужчину, взявшего в заложники девочку при побеге от ТЦК

Украинские правоохранители задержали во Львове 43-летнего мужчину, который при попытке скрыться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) взял в заложники 13-летнюю девочку, сообщила городская прокуратура.

Как следует из публикации, инцидент с нападением на несовершеннолетнюю произошёл 9 мая на улице Ивана Кавалеридзе.

Гражданин подбежал к группе подростков в надежде оторваться от преследования военкомов.

«Схватив 13-летнюю девочку, он приставил нож к горлу», — говорится в сообщении.

Злоумышленник отпустил школьницу только после требований силовиков, в результате происшествия ребёнок не пострадал.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчина залез на козырёк магазина, пытаясь скрыться от ТЦК.

Также поступала информация, что сотрудники ТЦК в Кривом Роге Днепропетровской области не отпустили мобилизованного на похороны матери.