Во Львове задержали мужчину, взявшего в заложники девочку при побеге от ТЦК

Украинские правоохранители задержали во Львове 43-летнего мужчину, который при попытке скрыться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) взял в заложники 13-летнюю девочку, сообщила городская прокуратура.
Как следует из публикации, инцидент с нападением на несовершеннолетнюю произошёл 9 мая на улице Ивана Кавалеридзе.
Гражданин подбежал к группе подростков в надежде оторваться от преследования военкомов.
«Схватив 13-летнюю девочку, он приставил нож к горлу», — говорится в сообщении.
Злоумышленник отпустил школьницу только после требований силовиков, в результате происшествия ребёнок не пострадал.
Ранее сообщалось, что на Украине мужчина залез на козырёк магазина, пытаясь скрыться от ТЦК.
Также поступала информация, что сотрудники ТЦК в Кривом Роге Днепропетровской области не отпустили мобилизованного на похороны матери.