На Украине оценили слова Путина о возможной встрече с Зеленским

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что считает позитивным сигналом слова президента России о готовности к возможной встрече с главой Украины.
Речь идет о комментарии, который дал президент России Владимир Путин относительно перспектив контактов с украинским руководством. По его словам, встреча с украинской стороной может состояться при определенных условиях и при наличии предварительных договоренностей.
Гончаренко* отметил, что ранее обсуждался вариант проведения переговоров в Москве, однако теперь, по его словам, допускается возможность выбора третьей страны для подобного диалога. Он также обратил внимание на оценку Путиным перспектив завершения конфликта на Украине.
«Звучит как позитивные сигналы, но посмотрим», — написал украинский парламентарий.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о готовности к различным форматам переговоров, однако подчеркивал необходимость учета позиции Киева и международных партнеров.
Тема возможных прямых переговоров между Москвой и Киевом регулярно поднимается в международной повестке, при этом стороны продолжают расходиться в оценках условий и формата потенциального диалога, включая место проведения и перечень участников.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.