Мошенники, заманивающие в рабство в Мьянме, говорят по-русски

РИА Новости: мошенники, заманивающие в рабство в Мьянме, говорят по-русски.

Источник: www_ria_ru

ДЖАКАРТА, 10 мая — РИА Новости. Вербовщики, заманивающие людей в скам-центры в Мьянме под видом трудоустройства, могут целенаправленно работать с гражданами стран СНГ, используя русский язык на первом этапе общения, рассказала РИА Новости освобожденная россиянка.

СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме, Камбодже и Лаосе мошеннических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России. Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями высокооплачиваемой работы, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.

По словам собеседницы агентства, схема начинается с контакта через русскоязычного рекрутера, после чего человека передают другим участникам сети.

«Во-первых, нужно обращать внимание на рекрутера. Часто такие люди сначала общаются на русском языке, а потом передают человека тем, кто уже говорит с ним на английском. Они нацелены на граждан стран СНГ», — рассказала россиянка.

Она отметила, что окончательно осознала опасность уже во время транспортировки, когда увидела вооруженных людей и начала требовать объяснений.

«Единственный момент — когда я уже поняла, что происходит что-то опасное, и начала требовать объяснений, я сказала: “Куда вы меня отправили? Здесь везде оружие”, — сообщила собеседница.

По ее словам, реакция координатора лишь усилила подозрения.

«В ответ он сказал, что он якобы не из России и ему все равно, если я куда-то пожалуюсь. Не совсем понятно. Он упоминал что-то вроде украинского или белорусского происхождения, но четко я не поняла», — добавила россиянка.

Ранее посольство РФ в Мьянме сообщило, что 20 апреля гражданка России была освобождена из скам-центра. Операция прошла успешно благодаря совместной работе сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме с аккредитацией в Мьянме и Лаосе, а также мьянманских силовых структур.

