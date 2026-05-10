Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп показал в серии постов "потопление" кораблей Ирана

Трамп показал в серии постов "потопление" 159 кораблей Ирана.

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал серию постов, в которой показал, как 159 кораблей, находившихся в составе ВМС Ирана во времена президентства Барака Обамы и Джо Байдена, при нем превратились в «затонувшие».

Американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social изображение с заголовком «159 кораблей». Слева на картинке под надписью «Обама/Байден» показан иранский флот в действии, а справа — под подписью «Трамп» — те же корабли, но уже затонувшие на дне океана. Около каждого судна прикреплен флаг Ирана.

Следом Трамп опубликовал еще одно изображение: он на борту американского судна смотрит на разворачивающиеся удары по кораблям, которые движутся ему навстречу. Завершает серию постов та же самая картинка с потопленными кораблями, но уже с подписью «Военно-морской флот Ирана».

Все изображения, кроме первого, выглядят так, словно сгенерированы ИИ.

Ранее президент США заявил, что с военной точки зрения США уже добились победы над Ираном. В беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом Трамп сказал, что у Тегерана было 159 кораблей, однако теперь «они все на дне моря».

Трамп 3 мая анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Позднее, в ночь на среду, он заявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше