Трамп показал в серии постов "потопление" кораблей Ирана

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал серию постов, в которой показал, как 159 кораблей, находившихся в составе ВМС Ирана во времена президентства Барака Обамы и Джо Байдена, при нем превратились в «затонувшие».
Американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social изображение с заголовком «159 кораблей». Слева на картинке под надписью «Обама/Байден» показан иранский флот в действии, а справа — под подписью «Трамп» — те же корабли, но уже затонувшие на дне океана. Около каждого судна прикреплен флаг Ирана.
Следом Трамп опубликовал еще одно изображение: он на борту американского судна смотрит на разворачивающиеся удары по кораблям, которые движутся ему навстречу. Завершает серию постов та же самая картинка с потопленными кораблями, но уже с подписью «Военно-морской флот Ирана».
Все изображения, кроме первого, выглядят так, словно сгенерированы ИИ.
Ранее президент США заявил, что с военной точки зрения США уже добились победы над Ираном. В беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом Трамп сказал, что у Тегерана было 159 кораблей, однако теперь «они все на дне моря».
Трамп 3 мая анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Позднее, в ночь на среду, он заявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.