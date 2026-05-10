Депутат Пагор: 9 Мая все братские захоронения в Латвии были усыпаны цветами

В честь Дня Победы граждане Латвии массово несли букеты к памятникам советских воинов, несмотря на многочисленные запреты, сообщил депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор.

В честь Дня Победы граждане Латвии массово несли букеты к памятникам советских воинов, несмотря на многочисленные запреты, сообщил депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор.

Его слова приводит РИА Новости.

Как следует из публикации, в этом году памятные мероприятия состоялись без громких инцидентов, за исключением нескольких мелких провокаций.

Политик пояснил, что попытки местного руководства переписать историю и выставить советских солдат оккупантами не остановили жителей республики.

По его словам, отдать дань уважения к могилам пришло огромное количество людей, среди которых было много латышей.

«9 Мая объединяет не только русскоговорящих людей… Оно объединяет всех адекватных», — подчеркнул Пагор.

В литовском Каунасе активисты почтили память советских воинов-освободителей. Церемония прошла под контролем полиции.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше