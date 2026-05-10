В честь Дня Победы граждане Латвии массово несли букеты к памятникам советских воинов, несмотря на многочисленные запреты, сообщил депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор.
Его слова приводит РИА Новости.
Как следует из публикации, в этом году памятные мероприятия состоялись без громких инцидентов, за исключением нескольких мелких провокаций.
Политик пояснил, что попытки местного руководства переписать историю и выставить советских солдат оккупантами не остановили жителей республики.
По его словам, отдать дань уважения к могилам пришло огромное количество людей, среди которых было много латышей.
«9 Мая объединяет не только русскоговорящих людей… Оно объединяет всех адекватных», — подчеркнул Пагор.
В литовском Каунасе активисты почтили память советских воинов-освободителей. Церемония прошла под контролем полиции.