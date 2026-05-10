"Это безрассудство": выходка Зеленского перед 9 Мая вызвала гнев в Киеве

Соскин раскритиковал Зеленского за указ, "разрешивший" Парад в Москве.

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Указ Владимира Зеленского, «разрешающий» Парад Победы, говорит о безрассудстве главы киевского режима, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Совершенно непонятно, что он хотел этим показать. Ну. Это свидетельство какого-то безрассудства», — сказал политолог в эфире YouTube-канала.

По словам Соскина, Зеленский не мог никакими указами повлиять на проведение мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая.

В пятницу глава киевского режима издал указ «О проведении парада в Москве». В документе говорится, что 9 мая 2026 года Украина «разрешает провести парад» в столице России, а квадрат Красной площади на время мероприятия исключается из плана применения украинского вооружения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Кремлю не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад. Помощник президента Юрий Ушаков назвал указ Зеленского цирком и клоунадой.

