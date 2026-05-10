Axios: Рубио и Уиткофф обсудили с премьером Катара сделку с Ираном

Рубио и Уиткофф обсудили с главой МИД Катара возможность достижения сделки с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента Стив Уиткофф провели переговоры с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Об этом сообщил портал Axios.

Встреча была посвящена поиску возможных путей урегулирования ситуации вокруг Ирана и перспективам заключения соглашения между сторонами.

Переговоры состоялись 9 мая в Майами. Основное внимание участники уделили обсуждению проекта меморандума о взаимопонимании, который рассматривается как возможная основа для прекращения конфликта. При этом, по имеющимся данным, Тегеран пока не дал официального ответа на предложения Вашингтона.

Также сообщается, что в дипломатических усилиях активно участвуют Катар, Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия. Эти страны выступают посредниками и призывают стороны снизить уровень напряженности и сосредоточиться на достижении договоренностей.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что Иран подвергнется новым ударам, если вскоре не заключит соглашение с американской стороной.

Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше