Ряд стран ЕС пытается односторонне трактовать события ВМВ, заявил посол

ВЕНА, 10 мая — РИА Новости. Ряд стран Евросоюза пытается односторонне трактовать события Второй мировой, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Австрии Андрей Грозов.
«Констатируем, что в ряде европейских стран усиливается тенденция к политизации исторической повестки и формированию односторонних трактовок событий Второй мировой войны», — сказал Грозов.
Он добавил, что история все чаще используется как инструмент текущей конъюнктуры.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше