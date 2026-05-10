Путин назвал одно условие для встречи с Зеленским

Путин подчеркнул, что не настаивает на том, чтобы встреча состоялась в Москве и допускает её проведение в одной из третьих стран. Он также назвал условие, которое обязательно должно быть соблюдено для того, чтобы эта встреча состоялась. Речь не должна идти о каких-либо предварительных переговорах и обсуждениях. Владимир Путин подчеркнул, что встретится с Зеленским только для подписания мирного договора.