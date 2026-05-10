Путин назвал одно условие для встречи с Зеленским

Путин: Встреча с Зеленским возможна только для подписания мира.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским. Этого вопроса российский лидер коснулся во время пресс-брифинга после праздничных мероприятий по случаю Дня Победы.

Путин подчеркнул, что не настаивает на том, чтобы встреча состоялась в Москве и допускает её проведение в одной из третьих стран. Он также назвал условие, которое обязательно должно быть соблюдено для того, чтобы эта встреча состоялась. Речь не должна идти о каких-либо предварительных переговорах и обсуждениях. Владимир Путин подчеркнул, что встретится с Зеленским только для подписания мирного договора.

«Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре», — сказал российский лидер.

Путин уточнил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отмечал, что встреча Путина и Зеленского может быть расценена как результативная исключительно на этапе финализации договорённостей. В то же время Москва не видит со стороны киевского режима политической воли к урегулированию конфликта, добавил официальный представитель Кремля.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев выступает за проведение встречи Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. При этом Сибига подчеркнул, что встреча нужна для получения «новой дипломатической динамики», но площадками не могут быть Москва и Минск.

Также Путин в беседе с журналистами заявил, что Россия в любом случае восстановит отношения со многими западными странами, чем раньше это произойдет, тем лучше.

По словам российского лидера, он готов видеть переговорщиком от Евросоюза (ЕС) с Москвой любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России. В частности, он назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве предпочтительного визави в переговорах между РФ и Европой.

Тем временем открытость Москвы и готовность РФ к переговорам по украинскому урегулированию на фоне враждебности Киева и Запада вызывает удивление в Финляндии. Об этом заявил финский политик Армандо Мема.

