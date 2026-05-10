В Санкт-Петербурге состоялся праздничный артиллерийский салют в честь Дня Победы

Празднование Дня Победы завершилось в Санкт-Петербурге зрелищными залпами салюта над Невой.
Об этом сообщает ТАСС.
Тысячи жителей и гостей города специально собрались на набережных у стен Петропавловской крепости, чтобы почтить подвиг героев Великой Отечественной войны.
В пресс-службе правительства города уточнили, что всего в небо было выпущено 30 именных залпов из 12 орудий и 10 специальных установок.
Красочные выстрелы посвящались Вооружённым силам России, ветеранам, защитникам Ленинграда и успешным наступательным операциям.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что страна продолжает чтить свои традиции, несмотря на беспрецедентное внешнее давление.
«Это дань памяти бессмертному подвигу поколения победителей», — сказал Беглов.
Жители Нарвы зажгли фонарики вечером 9 мая, приветствуя своих соседей из Ивангорода в День Победы.