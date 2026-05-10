Историк назвал имя нациста из Освенцима, скрывавшегося в Сан-Паулу

РИА Новости: в Сан-Паулу скрывался нацистский преступник Гюнтер фон Шоуппе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Бразильский историк Педро Бурини рассказал РИА Новости, что в Сан-Паулу провел свои последние годы нацистский преступник Гюнтер фон Шоуппе.

«Гюнтер фон Шоуппе — это малоизвестный нацист. Работал в концлагере “Аушвиц-Биркенау”, обслуживал печь № 2 возле кабинета Йозефа Менгеле», — рассказал собеседник агентства, написавший книгу о главвраче концлагеря «Аушвиц-Биркенау» Менгеле «Ангел смерти в Серра-Негра».

Он отметил, что фон Шоуппе прибыл в Бразилию в 1951 году и работал в металлургической компании, основанной другим нацистом Фридрихом Кадгиеном.

Нацистский концлагерь «Аушвиц-Биркенау», расположенный неподалеку от Освенцима, был освобожден частями Красной армии 27 января 1945 года. В 1941—1945 годах в лагере были уничтожены около 1,4 миллиона человек, большинство которых составляли евреи, а также поляки, цыгане и советские военнопленные. В 1947 году на месте бывшего концлагеря был основан мемориальный музей.