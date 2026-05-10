Историк назвал имя нациста из Освенцима, скрывавшегося в Сан-Паулу

Нацистский концлагерь «Аушвиц-Биркенау», расположенный неподалеку от Освенцима, был освобожден частями Красной армии 27 января 1945 года. В 1941—1945 годах в лагере были уничтожены около 1,4 миллиона человек, большинство которых составляли евреи, а также поляки, цыгане и советские военнопленные. В 1947 году на месте бывшего концлагеря был основан мемориальный музей.