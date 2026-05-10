Ноздрев заявил о деградации отношений России и Японии до минимума

Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что восстановление полноценных отношений между Москвой и Токио возможно только при отказе японских властей от враждебной политики в отношении РФ. Об этом дипломат сообщил в интервью ТАСС.
По словам Ноздрева, российско-японские отношения достигли минимального уровня за весь послевоенный период. Он связал это с поддержкой Японией антироссийского курса западных государств на фоне украинского конфликта.
Дипломат отметил, что за последние годы между странами был фактически свернут диалог по большинству направлений, включая экономическое и практическое сотрудничество. Он также указал на санкции, введенные Токио против России, ограничения на инвестиции и заморозку российских активов.
Посол подчеркнул, что японские власти продолжают взаимодействие с западными странами в рамках поддержки Украины, в том числе в сфере безопасности и военного сотрудничества.
Отдельно Ноздрев раскритиковал попытки пересмотра исторических итогов Второй мировой войны и упомянул посещения японскими политиками милитаристского храма Ясукуни, что, по его словам, вызывает негативную реакцию в странах региона.
Он заявил, что Москва призывает Токио отказаться от политики ремилитаризации и признать итоги Второй мировой войны в полном объеме. По мнению дипломата, только реальные шаги со стороны Японии могут создать условия для восстановления межгосударственных контактов.
После 2022 года Россия и Япония значительно сократили дипломатическое и экономическое взаимодействие. Москва прекратила консультации по мирному договору и вышла из ряда совместных проектов, включая переговоры по хозяйственной деятельности на юге Курильских островов.
