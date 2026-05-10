НАТО считает Прибалтику полигоном информационной борьбы, заявил политик

В январе бывший замминистра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус сообщил, что у НАТО есть готовый сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Москвой. Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов, в свою очередь, предупредил в интервью РИА Новости, что РФ решительно ответит на любые попытки блокады Калининграда со стороны НАТО и ЕС.