Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В АТОР назвали новые экзотические места отдыха для россиян

РИА Новости: россияне начали ездить в Малайзию и на Филиппины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские туристы открыли для себя такие экзотические направления, как Малайзия, Филиппины и Занзибар, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«Открытием прошлого года стала Малайзия. Также есть спрос на Филиппины, особенно после запуска прямых рейсов с Дальнего Востока», — сказал Мурадян.

По его словам, африканский континент также продолжает привлекать российских туристов. «Отдельно я бы выделил Занзибар, который в ближайшее время планирует запуск прямых рейсов», — отметил он.

Стоимость десятидневного отдыха на Филиппинах составляет 120−150 тысяч рублей на человека, при этом цена на путешествие в Малайзию находится в таком же диапазоне. В свою очередь африканское направление обойдется туристу дороже — 200−220 тысяч рублей. «Это средневзвешенная цена: можно найти и дешевле, но бывает, разумеется, и сильно дороже», — заключил Мурадян.