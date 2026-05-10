В АТОР назвали новые экзотические места отдыха для россиян

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские туристы открыли для себя такие экзотические направления, как Малайзия, Филиппины и Занзибар, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
«Открытием прошлого года стала Малайзия. Также есть спрос на Филиппины, особенно после запуска прямых рейсов с Дальнего Востока», — сказал Мурадян.
По его словам, африканский континент также продолжает привлекать российских туристов. «Отдельно я бы выделил Занзибар, который в ближайшее время планирует запуск прямых рейсов», — отметил он.
Стоимость десятидневного отдыха на Филиппинах составляет 120−150 тысяч рублей на человека, при этом цена на путешествие в Малайзию находится в таком же диапазоне. В свою очередь африканское направление обойдется туристу дороже — 200−220 тысяч рублей. «Это средневзвешенная цена: можно найти и дешевле, но бывает, разумеется, и сильно дороже», — заключил Мурадян.