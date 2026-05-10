Титов назвал главных партнёров России среди стран Глобального Юга

Председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что внешнеэкономическая политика страны ориентирована на укрепление отношений со странами Глобального Юга.
Россия активно наращивает взаимовыгодные торговые связи с Индией, Индонезией и Вьетнамом.
Собеседник агентства пояснил, что поворот Москвы на Восток не сводится исключительно к взаимодействию с Пекином, несмотря на огромные масштабы его экономики.
По его словам, колоссальный потенциал сотрудничества с динамично развивающимися азиатскими государствами кроется в технологической сфере, металлургии, электронике и сельском хозяйстве.
Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что правительственная экономическая делегация Японии, в состав которой может войти корпорация Mitsubishi, планирует посетить Россию 26—27 мая впервые с 2022 года.