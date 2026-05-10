Североатлантический альянс активно использует территорию прибалтийских стран для отработки информационно-психологических методов борьбы против России, сообщил бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
Его слова приводит РИА Новости.
Собеседник журналистов пояснил, что альянс системно модернизирует местную инфраструктуру для быстрой переброски войск и одновременно проверяет на населении модели тотальной русофобской мобилизации.
По его словам, для Евросоюза эти государства служат передовым наблюдательным рубежом, где тесно переплетаются военные, политические и идеологические функции.
«Прибалтийские страны используются как испытательный полигон для информационно-психологических операций», — подчеркнул Панкратов.
Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что Украина будет стараться втягивать государства Прибалтики в конфликт с Россией.