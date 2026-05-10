Депутат Пагор: Все братские захоронения в Латвии усыпали цветами 9 Мая

Вопреки многочисленным запретам латвийских властей жители республики массово почтили память советских солдат в День Победы. Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор в своём телеграм-канале подвёл итоги празднования 9 Мая, отметив, что все братские захоронения, где он побывал, были буквально усыпаны цветами.

Источник: Life.ru

«Все братские захоронения, где я сегодня был, были усыпаны цветами, за что вам огромное спасибо. Мне кажется, ни на одно мероприятие в Латвии люди не несут такое огромное количество цветов», — написал парламентарий.

По его словам, попытки властей переписать историю и называть советского солдата оккупантом не остановили жителей республики.

«Девятое мая объединяет не только русскоговорящих людей. Сегодня было очень много и латышей. Оно объединяет всех адекватных», — заявил Пагор.

Депутат также отметил, что в этом году День Победы в Латвии прошёл без каких-либо громких инцидентов, за исключением нескольких мелких провокаций.

Ранее Life.ru писал, что жители Прибалтики находят способы почтить память павших, несмотря на законодательные препоны. Активист Максим Рева рассказывал, что в эстонской Нарве люди на месте демонтированного памятника танку Т-34 «приходили и вставляли цветы в газон», а в Риге оставляли цветы на безымянных плитах.

