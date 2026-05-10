Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале

Венецианская биеннале — один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.