Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский ансамбль «Толока» исполнил народную песню для актера Уиллема Дефо на 61-й Венецианской биеннале современного искусства, сообщил ансамбль.
Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале. Россия принимает участие в Венецианской биеннале после четырехлетнего перерыва с мультикультурным проектом «Дерево укоренено в небе».
«Уиллем Дефо пришёл в российский павильон на наш перформанс, и после завершения мы исполнили для него “Коробочку”, — говорится в сообщении в Telegram-канале ансамбля.
На видео ансамбль «Толока» поёт «Коробочку», а Дефо кивает в такт и улыбается. В титрах авторы видео подчеркивают, что «вероятность, что Уиллем Дефо будет кайфовать под русскую народную песню мала, но никогда не равна нулю».
«Радуемся, когда русская песня вызывает теплые эмоции у людей из других культур. И верим, что русская песня достойна мирового признания», — также отмечается в сообщении ансамбля.
Венецианская биеннале — один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.