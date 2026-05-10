"Места в Киеве": в ЕС резко высказались о выходке Зеленского перед 9 мая

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский должен понимать, что его указ, «разрешающий» Парад Победы, может привести к ответному указу об ударах по знаковым местам Киева, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
«Зеленский, ты что делаешь? Если у тебя есть координаты Красной площади в твоем указе, то почему бы России не найти в своем указе Банковую или другие важные места в Киеве? А если в ответ прилетит туда?», — задался вопросом он.
Эксперт признался, его поразил цинизм поведения Зеленского, который своим указом опустился до «чудовищно циничного юмора».
«Самое грустное, что эта информационная война и попытка высмеивания России нашла свое принятие среди европейских политиков», — подытожил журналист.
В пятницу глава киевского режима издал указ «О проведении парада в Москве». В документе говорится, что 9 мая 2026 года Украина «разрешает провести парад» в столице России, а квадрат Красной площади на время мероприятия исключается из плана применения украинского вооружения.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Кремлю не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад. Помощник президента Юрий Ушаков назвал указ Зеленского цирком и клоунадой.