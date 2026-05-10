Полянский оценил работу механизма ОБСЕ по контролю над вооружениями

Полянский: механизм ОБСЕ по контролю над вооружениями почти не работает.

Источник: AP 2024

ВЕНА, 10 мая — РИА Новости. Механизм ОБСЕ по контролю над вооружениями почти не работает, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Что касается контроля над вооружениями, то это, наверное, самый важный аспект работы ОБСЕ — но в “идеальном” мире. Но сейчас он, по сути, заморожен, поскольку вся система соответствующих договоров фактически не действует по разным причинам», — сказал Полянский.

Он добавил, что западные страны изначально были в этом не заинтересованы и постепенно сворачивали этот инструментарий — он им был не нужен. «В итоге военно-политическое измерение ОБСЕ сейчас практически не работает. Элементы верификации, контроля, меры доверия — ничего этого нет», — отметил он.

По словам дипломата, «если речь идет о заявлениях, что Россия якобы является врагом и готовится напасть на Евросоюз, то о каком доверии вообще может идти речь?».

«Какие меры транспарентности могут в такой ситуации применяться? Сначала должен быть запущен политический диалог о том, как преодолеть кризис безопасности в Европе и как вернуться к ситуации, когда мы хотя бы как-то взаимодействовали на площадке ОБСЕ и контролировали друг друга, чтобы не возникало ощущения взаимной угрозы», — пояснил собеседник агентства.

Сейчас же, по его словам, европейцы открыто угрожают России, и открыто говорят, что готовятся к войне и не собираются сворачивать с этого курса.

ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше