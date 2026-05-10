Британия направит эсминец в Ормузский пролив для защиты торговых судов

HMS Dragon сейчас находится в восточном Средиземноморье — до недавнего времени его задачей была защита британских авиабаз на Кипре от иранских БПЛА. «Би-би-си» отмечает, что эсминец станет первым кораблем британского флота, отправленным на Ближний Восток с начала войны с Ираном. Он последует за французским авианосцем «Шарль де Голль», который прошел через Суэцкий канал ранее на этой неделе.