Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский заявил о смене риторики ЕС по переговорам вокруг Украины

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что представители Евросоюза на площадке организации перестали активно говорить о необходимости своего участия в переговорах по Украине.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что представители Евросоюза на площадке организации перестали активно говорить о необходимости своего участия в переговорах по Украине. Об этом дипломат сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Полянского, в выступлениях европейских представителей в Вене по-прежнему сохраняются заявления о возможности нанесения России «стратегического поражения». При этом, как отметил дипломат, риторика по вопросу переговорного процесса изменилась.

Он заявил, что после недавних дипломатических контактов с участием США часть европейских стран, по его оценке, стала более уверенно оценивать позиции Киева. На этом фоне, считает Полянский, усилились заявления о способности Украины изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Дипломат также отметил, что ранее представители ЕС регулярно заявляли о необходимости участия объединения в переговорах и обсуждении гарантий безопасности, однако в последних выступлениях подобные тезисы звучат значительно реже.

В интервью Полянский связал изменения в риторике с текущей международной обстановкой и развитием переговорной повестки вокруг украинского конфликта.

Площадка ОБСЕ остается одним из международных форматов, где представители России, стран Евросоюза и других государств продолжают обсуждать вопросы европейской безопасности, украинского конфликта и перспектив возможного дипломатического урегулирования.

Читайте также: НАТО планирует использовать космодромы Японии и партнеров.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше