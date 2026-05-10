Полянский заявил о смене риторики ЕС по переговорам вокруг Украины

По словам Полянского, в выступлениях европейских представителей в Вене по-прежнему сохраняются заявления о возможности нанесения России «стратегического поражения». При этом, как отметил дипломат, риторика по вопросу переговорного процесса изменилась.
Он заявил, что после недавних дипломатических контактов с участием США часть европейских стран, по его оценке, стала более уверенно оценивать позиции Киева. На этом фоне, считает Полянский, усилились заявления о способности Украины изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.
Дипломат также отметил, что ранее представители ЕС регулярно заявляли о необходимости участия объединения в переговорах и обсуждении гарантий безопасности, однако в последних выступлениях подобные тезисы звучат значительно реже.
В интервью Полянский связал изменения в риторике с текущей международной обстановкой и развитием переговорной повестки вокруг украинского конфликта.
Площадка ОБСЕ остается одним из международных форматов, где представители России, стран Евросоюза и других государств продолжают обсуждать вопросы европейской безопасности, украинского конфликта и перспектив возможного дипломатического урегулирования.
