Полянский: ЕС снова поднял тему о нанесении стратегического поражения РФ

«Когда я только приехал, многие европейцы в своих выступлениях говорили о том, что они должны быть за переговорным столом, что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом, что Россия должна “остановить войну”. Сейчас из последних выступлений это уже не следует», — цитирует агентство российского дипломата.
Тем временем президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами заявил, что Россия в любом случае восстановит отношения со многими западными странами, чем раньше это произойдет, тем лучше.
Также он назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве предпочтительного визави в переговорах между РФ и Европой.
