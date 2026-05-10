WSJ: война на Ближнем Востоке привела к проблемам с поставками серной кислоты

Эскалация войны на Ближнем Востоке спровоцировала серьёзные перебои с глобальными поставками серной кислоты и резкое подорожание данного сырья.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Как следует из публикации, химикат критически важен для создания сельскохозяйственных удобрений, выщелачивания меди, а также производства бумаги и компьютерных чипов.
Глава компании Acuity Commodities Фреда Гордон пояснила, что угроза рынку заставила Китай ограничить экспорт вещества в текущем месяце.
По словам эксперта по ценообразованию агентства Argus Сары Марло, от сокращения поставок с нефтеперерабатывающих заводов Персидского залива и новых китайских запретов сильнее всего могут пострадать Чили и Индонезия.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глобальные запасы сырой нефти истощаются с большой скоростью на фоне конфликта Соединённых Штатов и Ирана.