Попытки пересмотра истории подрывают основы миропорядка, заявил посол

ВЕНА, 10 мая — РИА Новости. Попытки пересмотра истории подрывают основы миропорядка, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Андрей Грозов.
Дипломат отметил, что российская сторона фиксирует «тревожную тенденцию» к росту реваншистских настроений в ряде государств. По словам посла, попытки уравнивания освободителей и агрессоров, героизация коллаборационистов и пособников нацизма, а также замалчивание преступлений нацистского режима свидетельствуют о системной работе по переписыванию истории.
«Подобный курс подрывает основы послевоенного миропорядка, закрепленного в решениях Нюрнбергского трибунала, и ведет к размыванию фундаментальных принципов международного права», — сказал Грозов.
Он подчеркнул, что российская сторона считает такие подходы абсолютно неприемлемыми.