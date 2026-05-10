Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России утвердили концепцию исторического просвещения в учебных заведениях

В России официально утвердили комплексную концепцию исторического просвещения для учащихся образовательных организаций всех уровней.

В России официально утвердили комплексную концепцию исторического просвещения для учащихся образовательных организаций всех уровней.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

Соответствующий пятилетний план действий по формированию общероссийской гражданской идентичности подрастающего поколения уже направлен для реализации в регионы.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пояснил, что программа предусматривает создание тематических кружков, проведение профильных олимпиад и запуск специальной информационной платформы к 2027 году.

По его словам, ведомство также организует мероприятия для сохранения памяти о защитниках государства и уделит особое внимание обучению молодёжи грамотной работе с документами.

«Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации… и противодействия фальсификации истории», — приводятся в сообщении слова руководителя министерства.

Ранее юные футболисты из 52 регионов России написали Диктант Победы на тему событий Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.