В Японии подтвердили командировку чиновников в Россию

В Японии подтвердили командировку в РФ, но опровергли расширение сотрудничества.

ТОКИО, 10 мая — РИА Новости. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии планы командировки правительственной делегации в Россию в конце мая, однако опровергло информацию СМИ о целях поездки.

«Поступают сообщения о том, что правительство направляет в Россию экономическую делегацию в расчете на сотрудничество (После окончания конфликта на Украине — Прим. ред.). Подобных планов не существует», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

В министерстве заявили о намерении Японии и впредь соблюдать антироссийские санкции в координации со странами G7 и высказались против расширения сотрудничества с Россией.

Целью командировки названа «защита активов японских компаний, все еще работающих в стране». При этом в министерстве допустили участие представителей самих компаний в переговорах с российской стороной. Там заверили, что будут и впредь «поддерживать японские компании, уже вышедшие на российский рынок».

О том, что правительство Японии приняло решение направить в конце мая экономическую делегацию в Россию, стало известно 8 мая из многочисленных источников. Ожидается, что в состав участников войдут представители компаний Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines. Предварительные даты визита — 26−27 мая.

Впервые информация об отправке японской бизнес-миссии в Россию появилась 2 апреля, однако уже на следующий день генеральный секретарь правительства Японии опроверг ее, заявив, что она не соответствует действительности.

Контакты с Россией возобновились в начале этого месяца. В частности, впервые после блокады Ормузского пролива, важнейшего транспортного узла энергоснабжения, Япония получила поставку сырой нефти российского происхождения. Предполагается, что в ходе встречи стороны обсудят экономические вопросы и действия после окончания конфликта на Украине.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
