Трамп показал в серии постов «потопление» 159 кораблей Ирана

Трамп опубликовал серию постов, в которых показал «потопление» 159 кораблей Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social серию изображений, посвященных иранскому военно-морскому флоту. В публикациях он противопоставил состояние ВМС Ирана во времена администраций Барака Обамы и Джо Байдена ситуации, которая, по его версии, сложилась при нем.

На одном из изображений был показан иранский флот с подписью, связанной с предыдущими американскими президентами, а рядом — те же корабли, изображенные уже затонувшими. Все суда были отмечены иранскими флагами, а сама публикация сопровождалась заголовком о 159 кораблях.

Позже Трамп разместил дополнительные картинки, на которых он изображен на борту американского судна на фоне морского боя. Финальный пост вновь демонстрировал потопленные корабли с подписью о военно-морских силах Ирана. При этом большинство изображений выглядели как созданные с помощью технологий искусственного интеллекта.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность возобновления операции под названием «Проект Свобода», связанной с освобождением судов, застрявших в акватории Персидского залива.

