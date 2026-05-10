Трамп показал в серии постов «потопление» 159 кораблей Ирана

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social серию изображений, посвященных иранскому военно-морскому флоту. В публикациях он противопоставил состояние ВМС Ирана во времена администраций Барака Обамы и Джо Байдена ситуации, которая, по его версии, сложилась при нем.
На одном из изображений был показан иранский флот с подписью, связанной с предыдущими американскими президентами, а рядом — те же корабли, изображенные уже затонувшими. Все суда были отмечены иранскими флагами, а сама публикация сопровождалась заголовком о 159 кораблях.
Позже Трамп разместил дополнительные картинки, на которых он изображен на борту американского судна на фоне морского боя. Финальный пост вновь демонстрировал потопленные корабли с подписью о военно-морских силах Ирана. При этом большинство изображений выглядели как созданные с помощью технологий искусственного интеллекта.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность возобновления операции под названием «Проект Свобода», связанной с освобождением судов, застрявших в акватории Персидского залива.