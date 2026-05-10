США ввели санкции против китайских спутниковых компаний за поддержку Ирана

Американские власти обвинили три спутниковые компании Китая в сотрудничестве с Ираном. В заявлении Госдепартамента сообщается, что структуры передавали Тегерану спутниковые снимки, на которых запечатлены позиции сил США, дислоцированных на Ближнем Востоке. Эти данные могли использоваться для ракетных ударов и налетов БПЛА, считают в ведомстве.

Под санкции попали компания The Earth Eye, оператор наземных станций спутниковой связи, MizarVision, фирма в сфере геопространственной разведки, и Chang Guang Satellite Technology, которая занимается коммерческой спутниковой съемкой.

Санкции введены за несколько дней до визита президента США Дональда Трампа в Китай, отмечает Financial Times. На 14−15 мая у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что политики будут обсуждать конфликт на Ближнем Востоке, включая работу Ормузского пролива, судоходство по которому было нарушено из-за войны.

