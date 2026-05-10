В Госдуме рассказали, как бесплатно подключить газ на дачном участке

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Для бесплатного подключения газа на даче необходимо, чтобы СНТ или участок находились в границах газифицированного населенного пункта, участок был зарегистрирован в Росреестре, дом оформлен как жилой и заявка подана собственником или решением общего собрания СНТ, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).
Он напомнил, что в России действует программа социальной газификации, согласно которой газопровод до границы участка проводят бесплатно. Соответственно, граждане не платят за трубу по улице, врезку и проект внешнего газопровода, однако разводку по участку, котел, плиту и счетчик необходимо оплатить отдельно. Депутат добавил, что это очень выгодно для граждан.
«Чтобы участвовать в программе, нужно выполнить четыре обязательных условия. Первое: ваше СНТ или участок должны находиться в границах газифицированного населенного пункта. Второе: участок должен быть зарегистрирован в Росреестре, то есть у вас на руках выписка из ЕГРН. Третье: дом должен быть оформлен именно как жилой, а не как садовый. И четвертое: заявка подается собственником или решением общего собрания СНТ», — сказал Селезнев.
По его словам, самая частая ошибка заключается в том, что люди покупают дачу, а в документах написано «садовый домик». Парламентарий уточнил, что «Газпром» по закону не может подключить такой дом, поэтому сначала необходимо обратиться в местную администрацию и перевести дом в жилой.
«Теперь пошаговая инструкция. Если подаете коллективную заявку от СНТ — проведите общее собрание, протокол подписывает председатель. Соберите документы: паспорт, выписки ЕГРН на землю и дом, ситуационный план участка (можно от руки нарисовать) и протокол собрания, если он есть. Подайте заявку через “Госуслуги”, сайт connectgas.ru, МФЦ или офис газораспределения. В течение 30 дней вы получите договор», — отметил он.
Селезнев пояснил, что договор необходимо прочитать очень внимательно, поскольку там должно быть указано, что работы до границы участка проводятся бесплатно.
«Подпишите договор в течение 30 дней, не пропустите срок. И после этого ждите подключения — обычно от четырех до двенадцати месяцев», — заключил он.