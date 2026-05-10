В Госдуме рассказали, как бесплатно подключить газ на дачном участке

«Чтобы участвовать в программе, нужно выполнить четыре обязательных условия. Первое: ваше СНТ или участок должны находиться в границах газифицированного населенного пункта. Второе: участок должен быть зарегистрирован в Росреестре, то есть у вас на руках выписка из ЕГРН. Третье: дом должен быть оформлен именно как жилой, а не как садовый. И четвертое: заявка подается собственником или решением общего собрания СНТ», — сказал Селезнев.