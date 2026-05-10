Вчера канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что премьера Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ напомнила Мерцу, что никакого Дня Европы без СССР не было бы.