СМИ: ЕС готовит ответ на присутствие Фицо на Параде в Москве

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в параде Победы вызвал недовольство среди европейских политиков, пишет портал Euractiv.
«Этот визит проходит на фоне того, что его (Фицо — Прим. ред.) попытка представить себя в качестве непокорного пророссийского деятеля внутри ЕС подвергается проверке со стороны Брюсселя и внутреннего давления», — говорится в материале.
Как отмечает портал, Брюссель уже предупредил Братиславу о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства сельскохозяйственных платежей (PPA), что нанесет удар по фермерам.
Вчера канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что премьера Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ напомнила Мерцу, что никакого Дня Европы без СССР не было бы.
Фицо в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Президент России Владимир Путин и премьер Словакии в субботу провели отдельные переговоры в Кремле, обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года.