Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: ЕС готовит ответ на присутствие Фицо на Параде в Москве

Euractiv: визит Фицо в Москву вызвал недовольство среди лидеров ЕС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в параде Победы вызвал недовольство среди европейских политиков, пишет портал Euractiv.

«Этот визит проходит на фоне того, что его (Фицо — Прим. ред.) попытка представить себя в качестве непокорного пророссийского деятеля внутри ЕС подвергается проверке со стороны Брюсселя и внутреннего давления», — говорится в материале.

Как отмечает портал, Брюссель уже предупредил Братиславу о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства сельскохозяйственных платежей (PPA), что нанесет удар по фермерам.

Вчера канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что премьера Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ напомнила Мерцу, что никакого Дня Европы без СССР не было бы.

Фицо в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин и премьер Словакии в субботу провели отдельные переговоры в Кремле, обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше