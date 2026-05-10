Сабуров заявил, что не смог сдать тест по русскому языку в России

Казахстанский комик Нурлан Сабуров рассказал на концерте в Дубае о попытке получить официальные документы в России и провале на тесте по русскому языку.
Об этом сообщает РИА Новости.
Комик рассказал, что проходил тестирование одновременно со своей супругой.
По его словам, задания оказались достаточно трудными и касались не только языка, но и истории.
«Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет», — сказал Сабуров.
Ранее выяснилось, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.
Также сообщалось, что комик решил не оформлять российское гражданство из-за опасений, связанных с возможностью введения в отношении него западных санкций.
При этом в феврале на концерте в Пхукете Сабуров заявил о намерении вернуться в Россию. Юристы оценили его шансы.