Россиянам дали советы по борьбе со змеями на дачном участке

В определённых местностях, особенно на участках, граничащих с лесом, заболоченными территориями или неосвоенными землями, присутствие змей — естественная часть экосистемы, предупредила в беседе с RT доцент кафедры биэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.
«Рептилии охотно заселяют дачные и садовые территории, если находят там укрытия (компостные кучи, дрова, строительный мусор, высокую траву) и кормовую базу (грызунов, лягушек, насекомых). Для минимизации риска встречи с ними необходим комплекс мер, направленных на создание неблагоприятных условий для змей», — подчеркнула эксперт.
В первую очередь, по её словам, важно регулярно убирать участок: косить траву, вывозить мусор, огораживать компостные кучи мелкой сеткой, заделывать щели в фундаменте и подвалах.
«Это лишает змей укрытий и снижает вероятность их размножения. Механические ловушки и клеевые подложки могут использоваться для отлова единичных особей, но их эффективность ограничена и требует постоянного контроля. Современные ультразвуковые и вибрационные отпугиватели создают дискомфортные для змей колебания, заставляя их покидать территорию. Такие устройства безопасны для людей и домашних животных, однако их эффективность зависит от модели и видового состава рептилий», — пояснила Слынько.
Отмечается, что химические и народные репелленты (нафталин, сера, зола, известь, специальные гранулы) отпугивают змей резким запахом, но требуют регулярного обновления и осторожного применения.
«Биологические методы — привлечение на участок ежей, а также присутствие кошек и собак — также способствуют снижению численности змей. Высадка по периметру растений с сильным запахом (пижма, календула, мята, чеснок) создаёт дополнительный отпугивающий эффект. Наиболее надёжным физическим барьером служит ограждение из мелкоячеистой сетки, заглублённой в землю», — посоветовала специалист.
