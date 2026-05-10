Эксперты объяснили, почему нефть есть не везде в мире

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Распределение нефти в мире зависит от сочетания геологических условий в далеком прошлом: накопления органического вещества, длительного воздействия высоких температур и давления, а также наличия природных «ловушек» для аккумуляции углеводородов, рассказала РИА Новости замгендиректора по геологоразведочным работам на нефть и газ Института Карпинского Валерия Степанова.
«Нефтяные месторождения распределены на поверхности Земли неравномерно. Для образования нефти требуется сочетание определенных геологических условий: накопление органического вещества (например, водорослей и остатков древних организмов), определенные температуры и давление на протяжении миллионов лет, наличие “ловушек”, в которых флюид может сохраниться», — сказала она.
Степанова отметила, что «ловушка» для нефти и газа — это природный резервуар, в котором происходит аккумуляция углеводородов и формируется их залежь. Кроме того, на формирование скоплений углеводородов влияют другие факторы — тектоника, климат, обстановка осадконакопления — море это или континент. В каждый период геологического времени этот набор факторов был совершенно уникальный для разных континентов, регионов, областей.
Например, по данным исследований, приводимых геологом-нефтяником из Вашингтонского университета Скоттом Монтгомери, содержание органики в породах всего в 2% достаточно, чтобы добыча считалась рентабельной, а в породах региона Персидского залива содержание доходит до 13% и даже может превышать этот уровень.
Ученые считают, что страны этого региона богаты нефтью из‑за столкновения литосферных плит, которое длится 35 миллионов лет. На иранской стороне образовались смятые горные породы — горы Загрос, а на арабской — куполообразные структуры. Эти особенности, а также глубокая котловина под заливом создали условия для формирования и накопления нефти и газа.
«И про Россию. Как государство с самой большой территорией и акваторией арктического шельфа, наша страна включает крупнейшие скопления нефти и газа — в силу того, что в ее пределах сосредоточены осадочные бассейны, где на определенных этапах геологического развития сошлись все необходимые факторы нефтегазообразования», — указала Степанова.
Она отметила, что наиболее доступные в инфраструктурном плане территории РФ уже хорошо изучены и продолжают составлять основной вклад в общую нефтедобычу. А в фокусе внимания геологов — отдаленные регионы, где также прогнозируется колоссальный ресурсный потенциал. В первую очередь, это Восточная Сибирь и шельф арктических морей.